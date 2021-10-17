Son dakika: Zirvenin kaderini belirleyecek Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde büyük hata! Altay Bayındır ve Bakasetas…

Son dakika… Süper Lig'de 9. Hafta karşılaşmaları Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle devam ediyor. Ligde bu sezonun en iddialı takımlarını karşı karşıya getiren mücadele, büyük bir heyecana sahne oluyor.

Ligde zirvenin kaderini belirleyecek olan zorlu mücadele, Fenerbahçe'nin erken gelen golüyle başladı. 5'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diego Rossi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe cephesi, daha sonra oyunun kontrolünü eline alamadı.

Fenerbahçe'nin golünden sonra baskısını arttıran Trabzonspor, art arda pozisyonlara girdi ancak golü bulamadı.

Daha sonra ceza sahası çizgisine yakın bir bölgede Djaniny'i düşüren Kim Min-Jae, ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesinin itirazları, kararı değiştirmedi.

Kırmızı kartın ardından 10 kişi kalan Fenerbahçe, kırmızı karta sebep olan serbest vuruşta Bakasetas'ın golüne engel olamadı.

Serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, yerden düzgün bir vuruşla şutunu çekti. İlk anda kaleci Altay Bayındır, topu tutmayı başarsa da topla birlikte kale çizgisini geçti.

Fenerbahçeli futbolcular topun çizgiyi geçmediği konusunda itiraz etse de hakem Ali Şansalan, Trabzonspor'un golünü verdi.