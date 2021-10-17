Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri e-Devlet 2021
Giriş Tarihi: 17.10.2021 09:29 Son Güncelleme: 17.10.2021 09:29

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri e-Devlet 2021

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri e-Devlet 2021

Bu yıl ikinci kez yapılacak olan öğretmen atamalarına ilişkin başvurular geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Atama için mülakatları bekleyen öğretmenler, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, mülakat tarihleri belli oldu mu diye merak ediyor. 2020 ve 2021 puanlarıyla gerçekleştirilecek olan atamalara ilişkin MEB 15 bin atama ne zaman yapılacak sorusu da yanıt arıyor. İşte 2021 MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri e-Devlet ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak 15 bin öğretmen ataması için mülakat yerleri ve tarihleri açıklaması bekleniyor. 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında ön başvuruda bulunan öğretmen adayları, bu başvurular neticesinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB'in yayınladığı öğretmen atama takvimine göre MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri açıklanma tarihi ve e-Devlet ile mülakat yeri öğrenme ekranı haberimizde.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN, MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

Sonuçlar 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika: Derbide kırmızı kart kararı doğru muydu? Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İşte İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar sureler nelerdir? Mevlid Kandil'inde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 -2022 KYK burs başvuruları başladı mı?
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu suç işlemiştir
Kanal D'de Yargı son bölüm izle! Yargı 5.bölüm hemen tamamı full izle!
Son dakika: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United'da karar verildi! Cristiano Ronaldo'nun gelişinden sonra büyük yıkım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri e-Devlet 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA