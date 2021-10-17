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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Üç oyuncuyu evde bıraktı

Üç oyuncuyu evde bıraktı

Pereira, Milli Takım’da göz kapağı yırtılan Serdar Aziz ile sakat Mert Hakan ve İrfan Can’ı kadroya almadı

Fenerbahçe dev maç için dün Trabzon'a gitti... Kafilede sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan ile İrfan Can yer almadı. Norveç ile oynanan milli maçta göz kapağı yırtılan Serdar'ın gözlükle oynatılması planlansa da bu durumun sakatlığı daha da uzatacağı ihtimali dolayısıyla teknik direktör Vitor Pereira ve kurmayları oyuncuyu İstanbul'da bırakmayı tercih etti. Sağ stoper olarak Tisserand görev yapacak. Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda sakatlıktan yeni çıksa da Portekizli hocanın Jose Sosa ile maça başlayacağı gelen bilgiler arasında.

MESUT'A KUTLAMA
33. yaşına önceki gün giren Mesut Özil doğum gününü dün de takım arkadaşlarıyla kutladı. Yıldız oyuncuya ilk pastayı Pereira ikram etti.

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Üç oyuncuyu evde bıraktı
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