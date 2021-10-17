Üç oyuncuyu evde bıraktı

Fenerbahçe dev maç için dün Trabzon'a gitti... Kafilede sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan ile İrfan Can yer almadı. Norveç ile oynananmilli maçta göz kapağıyırtılan Serdar'ın gözlükleoynatılması planlansa dabu durumun sakatlığı daha da uzatacağıihtimali dolayısıyla teknik direktörVitor Pereira ve kurmayları oyuncuyuİstanbul'da bırakmayı tercih etti. Sağ stoper olarak Tisserand görev yapacak. Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda sakatlıktan yeni çıksa da Portekizli hocanınJose Sosa ile maça başlayacağı gelen bilgiler arasında.
MESUT'A KUTLAMA
33. yaşına önceki gün giren Mesut Özil doğum gününü dün de takım arkadaşlarıyla kutladı. Yıldız oyuncuya ilk pastayı Pereira ikram etti.