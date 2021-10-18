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Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:47

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi gün, kaç gün resmi tatil olacak? 28 Ekim yarım gün mü hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi gün, kaç gün resmi tatil olacak? 28 Ekim yarım gün mü hangi güne denk geliyor?

Yılın son milli bayramı 29 Ekim resmi tatil süresi araştırma konusu haline geliyor. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü her sene ülkemizde coşkuyla kutlanılırken öte yandan bu tarihin yaklaşmasıyla beraber gerek çalışan vatandaşlar gerekse öğrenciler kaç günlük tatile çıkacaklarını merak ediyor. Bu noktada ise “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi gün, kaç gün resmi tatil olacak?” soruları yanıt ararken öte yandan 28 Ekim’in yarım gün olup olmayacağı da merak konusu haline geldi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Cumhuriyet bayramına kısa bir süre kala "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli bayramımız bu sene Cuma gününe denk geldiğinde öğrenci ve çalışan vatandaşlar hafta sonuyla resmi tatili birleştirme şansı yakalayacak. Bu noktada ise detaylar araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere bu tarih her sene ülkemizde çeşitli törenlerle kutlanıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar...

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak?

CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl resmi tatil olarak ilan edilen milli bayramımız yıl dönümü Cuma gününe denk geliyor. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak?

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ? 29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi gün, kaç gün resmi tatil olacak? 28 Ekim yarım gün mü hangi güne denk geliyor?
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