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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:58 Son Güncelleme: 18.10.2021 13:59

Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan Beşiktaş yorumu! "Pjanic ve Batshuayi..."

Altay’ın yıldızı Marco Paixao’dan Beşiktaş yorumu! Pjanic ve Batshuayi...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun üçüncü maçında yarın (19 Ekim) Sporting'i konuk edecek. Puansız iki takımın mücadelesi Vodafone Park'ta oynanacak. Zorlu müsabaka öncesinde Süper Lig ekibi Altay'da forma giyen Portekizli futbolcu Marco Paixao, değerlendirmelerde bulundu. Portekiz basınına konuşan deneyimli golcü, Beşiktaş'ın 2 yıldızına dikkat çekti.

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacak. Grupta Dortmund ve Ajax'a yenilen siyah-beyazlılar, puansız Sporting'i konuk edecek. Kaybeden takımın gruptaki şansı adeta mucizelere kalacak. Bu zorlu mücadele öncesinde Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Altay'da kariyerini sürdüren Paixao, Portekiz basınından Abola'ya konuştu. Deneyimli yıldız, Beşiktaş'ın iki futbolcusuna dikkat çekti.

Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunda değinen Paixao, "Beşiktaş çok güçlü bir takım. Pjanic ve Batshuayi takımın iki önemli yıldızı." ifadelerini kullandı.

Yıldız isimlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden 37 yaşındaki forvet, "Pjanic takımın lideri, Batshuayi ise; önde hareketli, yaratıcı ve bitirici özellikleri olan bir futbolcu." şeklinde konuştu.

Portekiz ekibinin kazanması için oyunu kontrol etmesi gerektiğine vurgu yapan Paixao, "Sporting kazanmak için oyunu kontrol etmeli. İlk golü atan takımın kazanma şansı yüksek diye düşünüyorum. Sporting, Beşiktaş'ın savunma arkasına atacağı paslarla tehlikeli olabilir." dedi.

Süper Lig'de bu sezon Altay sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenmişti. Bu müsabakada Paixao oyuna 71. dakikada dahil oldu.

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Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan Beşiktaş yorumu! "Pjanic ve Batshuayi..."
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