Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan Beşiktaş yorumu! "Pjanic ve Batshuayi..."

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacak. Grupta Dortmund ve Ajax'a yenilen siyah-beyazlılar, puansız Sporting'i konuk edecek. Kaybeden takımın gruptaki şansı adeta mucizelere kalacak. Bu zorlu mücadele öncesinde Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao açıklamalarda bulundu.
Yıldız isimlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden 37 yaşındaki forvet, "Pjanic takımın lideri, Batshuayi ise; önde hareketli, yaratıcı ve bitirici özellikleri olan bir futbolcu." şeklinde konuştu.
Portekiz ekibinin kazanması için oyunu kontrol etmesi gerektiğine vurgu yapan Paixao, "Sporting kazanmak için oyunu kontrol etmeli. İlk golü atan takımın kazanma şansı yüksek diye düşünüyorum. Sporting, Beşiktaş'ın savunma arkasına atacağı paslarla tehlikeli olabilir." dedi.
Süper Lig'de bu sezon Altay sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenmişti. Bu müsabakada Paixao oyuna 71. dakikada dahil oldu.