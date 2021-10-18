Fernando Muslera, Konyaspor maçında bir kez daha Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi.
Uruguay Milli Takımı ile Brezilya karşısına çıkan deneyimli kaleci, cuma gecesi G.Saray Kulübü'nün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a geldi ve bir idmanla sahaya çıktı.
Konyaspor karşısında kaleyi bulan 3 gol denemesinde de topu kurtarmayı başaran 35 yaşındaki eldiven, 30 uzun, 49 kısa pas kullandı.
Pas isabetinde %65.3'lük isabet sağlayan deneyimli kaleci, maçın ardından ise taraftarın büyük sevgi gösterisi ile soyunma odasına uğurlandı.
MARCAO CEZASINI BİTİRDİ
Giresun'da gördüğü kırmızı kartla 8 maç ceza alan Marcao, ligde son kez takımını yalnız bıraktı. Konyaspor maçına özel aracıyla gelen Brezilyalı stoper, haftaya Beşiktaş derbisinde şans bulması halinde forma giyebilecek. Marcao, Avrupa Ligi'ndeki iki maçta da sahadaydı.
MOHAMED'İN 12 MAÇLIK HASRET BİTTİ!
Rize'de duble yapan Mostafa Mohamed, dün ilk 11'de şans bulurken, fırsatı tepmedi ve fileleri yine havalandırdı. Mısırlı oyuncu Galatasaray formasıyla iç sahada süren 12 maçlık gol hasretine de nokta koydu. Stat hoparlöründen Mısırlı forvet için Arapça ezgiler taşıyan şarkı çalındı.
TAKİPÇİLİĞİ GOLÜ GETİRDİ
Konyaspor kalecisi Sehic ile Skubic'in çarpışmaları sonrasında boş kale önünde toplu buluşan Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Konya cephesi faul itirazı yapsa da VAR'da incelenen pozisyonda gol kararı çıktı.
GOLÜ OĞLUNA ARMAĞAN ETTİ
Sarı-Kırmızılılar'ı öne geçiren golü kaydeden Mostafa Mohamed, bileğindeki sargıyı öperek golü kutladı. Bileğindeki sargıya oğlu 'Oday'ın adını yazan Mısırlı oyuncu, sevincini doyasıya yaşadı.
KONYA FATİHİ ASLAN
Galatasaray, Konyaspor'un Süper Lig'deki 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Yeşil-beyazlıların ligde en son mağlup olduğu takım yine geçen sezon 28 Nisan'da oynanan maçta Galatasaray'dı.
ASSUNÇAO SINIFTA KALDI
Taylan Antalyalı yerine ikinci yarıda oyuna giren Assunçao performansı ile sınıfta kaldı. Brezilyalı oyuncu kullandığı 21 pasın %66.7'sini doğru kullanırken 8 ikili mücadeleden beşini kaybetti.
FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI!
Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırladığı 21 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 17 galibiyet ve 4 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Aslan 21 maça ulaşarak F.Bahçe'nin de rekoruna ortak oldu. Düne kadar Süper Lig tarihinde iç sahada mağlubiyet almadan Denizlispor'a karşı 21 maça çıkan F.Bahçe ile birlikte G.Saray da adını sıralamaya yazdırdı.
NEF STADYUMU'NDA 21 BİN ASLAN
Aslantepe'ye isim sponsoru olan NEF, ilk maçına Konya karşısında ev sahipliği yaptı. Dış cepheye NEF Stadyumu tabelası asılırken, 25 bin biletin 21 binini alan taraftarlar takımlarına destek verdi.