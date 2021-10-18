Havalimanında kucaklaştılar

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımı Trabzon dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlara önce megafonu eline alan Başkan Ali Koç, ardından Mesut Özil ve Altay Bayındır ile teknik direktör Pereira bir konuşma yaptı. Özil, "Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım bu sene şampiyon olacak" dedi. Altay, "Sizin ne kadar istediğinizin farkındayız. Bu maç için özür dileriz" ifadelerini kullanırken Pereira, "Sizlerin desteğiyle, omuz omuza bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız. Dünyanın en iyi taraftarısınız" diye konuştu.