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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Kartal Pjanic’e sarıldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal Pjanic’e sarıldı

Siyah-beyazlılar, sakatlıktan çıkan ve antrenmanlara başlayan Boşnak yıldızı kritik maça hazırlamak için çalışıyor. Eğer Pjanic fiziksel olarak yeterli görülmezse alternatifi Alex Teixeria olacak

Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı kritik mücadele öncesi, gözler de planlar da Miralem Pjanic üzerine yoğunlaştı. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Boşnak yıldızın yarınki maça hazır hale gelmesi için yoğun çaba harcanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlarını Pjanic üzerinden yaptığı belirtilirken, 31 yaşındaki orta sahanın oynayıp oynamamasına göre de Beşiktaş'ta kadro ve oyun yapısı şekillenecek.

DURUMUNA SON TAKTİK İDMANDA KARAR VERİLECEK
Oynadığı takdirde takımın merkezi haline gelecek olan Pjanic, siyah-beyazlıların saha içi lideri olarak arkadaşlarını yönlendirecek. Oynamazsa da bu görevin Alex Teixeira'ya devredilmesi ve yanında savunma yönü daha güçlü bir ismin sahaya sürülmesi düşünülüyor. Orta sahadaki bu ikilemin çözülmesi için bugün yapılacak son taktik antrenmanda Pjanic'in fiziksel durumuna bakılacak. Durumunda risk görülmezse başarılı oyuncu kendisine biçilen görevi icra etmek için 11'de görev alacak. Aksi durumda Pjanic planları Galatasaray derbisine sarkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 11. SEZONU
PJANIC 5 farklı forma (Lyon, Roma, Juventus, Barcelona ve Beşiktaş) ile 11 kez forma giydiği Devler Ligi'nde toplam 81 maça çıktı ve 5692 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 11 asiste imza atan Pjanic, 11 kez de sarı kart gördü. Boşnak futbolcunun en başarılı olduğu mevki ise 4 gol ve 5 asistle oynadığı merkez orta saha oldu.

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Kartal Pjanic’e sarıldı
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