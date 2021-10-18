Öğrencilerin okula 9 günlük bir tatil yapacağı dönem içinde uygulanan ara tatiller şimdiden eğitim gündemine oturdu. Öğrencilerin dinlenmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uygulanan bu sistem, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı gibi sorularla inceleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan ara tatil sistemiyle ilgili "Kasım'da okullar ne zaman tatil olacak?" sorusu yanıt arıyor. MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi ve bu yılki tatillere ilişkin araştırılanların yanıtı haberimizde.
MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.
Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.