Manchester’da Cristiano Ronaldo krizi! Taraftarlar faturayı Portekizli yıldıza kesti...

"RONALDO BİRÇOK SORUN ÜRETİYOR"

Yapılan yorumlarda şunlar söylendi: "Ronaldo birçok sorun üretir ve çok azını çözer. Böyle giderse Ocak ayında satılırsa şaşırmayız. Ya kendisini daha fazla vermeli ya da kenara çekilmeli."