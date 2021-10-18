Manchester’da Cristiano Ronaldo krizi! Taraftarlar faturayı Portekizli yıldıza kesti...

Manchester United'a geri dönen ve ilk maçında 2 gol atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e hızlı başlamıştı fakat devamını getiremedi.
SON 3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET 1 BERABERLİK
Son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Manchester United'da yıldız oyuncular ve teknik direktör Solskjaer'e çok sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.
TARAFTARLAR FATURAYI RONALDO'YA KESTİ
AS gazetesinin bir haberine göre, cumartesi günü öne geçtiği Leicester City maçını 4-2 kaybeden Manchester United'da mağlubiyetin faturası Ronaldo'ya kesildi.
RONALDO UZUN SÜREDİR GOL ATAMIYOR
Manchester United'ın istenilen performansı ortaya koyamamasının suçlusu olarak Cristiano Ronaldo gösterildi. Ronaldo'nun uzun süredir gol atamaması eleştirilerin hedefi oldu.
KULÜP PAYLAŞIMLARININ ALTINA YORUMLAR YAPILDI
Alınan kötü sonuçlardan sonra öfkeli olan Manchester United taraftarları, kulüp paylaşımlarının altına takıma sert eleştiriler yaparken Ronaldo'yu da suçladı.
SOLSKJAER VE RONALDO HEDEF TAHTASINA KONULDU
Ligde 6. Sıraya gerileyen Manchester United'da başta teknik direktör Solskjaer ve yıldız oyuncular hedef tahtasına konuldu.
"RONALDO BİRÇOK SORUN ÜRETİYOR"
Yapılan yorumlarda şunlar söylendi: "Ronaldo birçok sorun üretir ve çok azını çözer. Böyle giderse Ocak ayında satılırsa şaşırmayız. Ya kendisini daha fazla vermeli ya da kenara çekilmeli."
"RONALDO GOL ATMAKTAN BAŞKA ŞEYLER DE YAPMALI"
"Ronaldo 37 yaşına girecek. Kendisi gol atabilir fakat maçı kazandıracak başka neler yapabilir ki? Portekizliler takımda sorun yaratıyor."
Manchester United formasıyla ligde 5 maçta 3 gol atan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 2 gol attı. Fakat son maçlardaki sessizliği devam ettiren ve bazı maçlara yedek başlayan Ronaldo'nun performansı taraftarların eleştirisine sebep oldu.