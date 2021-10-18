Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölüm, mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacılarından eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giren Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından bir tanesi kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 Şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hazırlanan ürünlerin tadılması sonrasında bu hafta yarışmaya veda eden isim ilan edilirken detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
17 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarına gelen 2021 MasterChef Türkiye yarışmasının kritik eleme gecesinde potada yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan eleme gecesinden başarıyla çıkmak ve elenen isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istediği ürünü en başarılı şekilde yapmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi.
Kritik eleme gecesinde, potadan kurtulmak ve yarışmaya 1 hafta daha devam etmeyi kesinleştirmek isteyenler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ilk eleme oyunuyla başladı. Potadaki 7 yarışmacı 9. Haftada yarışmak için kozlarını paylaştı.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde gerçekleşen kritik eleme gecesinde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Eren, Pelin, Burcu ve Ateş potadan çıkmayı başararak elenmekten kurtulmuş oldu.
Kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda başarılı olamayan Rabia, Mert ve Milhan, 2. eleme oyununda kozlarını paylaştı. Şefler tarafından tadımı yapılan ürünlerde en başarısı tabağın Milhan'a ait olduğu açıklandı ve bu hafta elenen isim Milhan oldu.