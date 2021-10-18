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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:38

Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Samsunspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Sezona süper lig hedefi ile başlayan Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 8 karşılaşmada istenileni veremedi. Samsunspor'un hocası olarak çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Altıparmak'ın takımı 11 puan toplayabildi. Kırmızı - Beyazlılarda yapılan açıklamada Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, en kısa zamanda yeni teknik adamla anlaşacaklarını ve bu adaylar arasında Samet Aybaba'mnın olmadığını açıkladı.

Samsunspor ilk haftasını BAY geçtiği ligin 10. haftasında sahasında şampiyonluk adaylarından B. B. Erzurumspor ile karşılaşacak.

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Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
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