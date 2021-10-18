Son dakika: Usta yazardan Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu! "Tarihin en kötüsü, düştüğü durum..."

AHMET ÇAKAR: GALATASARAY'IN GOLÜNDE FAUL YOK

Dün kesinlikle galibiyeti hak etmemiş Galatasaray yine üç puanı aldı. Sarı-kırmızılıların attığı gol nizamiydi. Galatasaray ligin çok iyi bir takımı olan Konyaspor'u inanın bana futbol oynamadan yendi. Hele bir ikinci yarı var ki Galatasaray tarihinin belki de evlerinde oynadığı en kötü maçı.

Bir ara Konyaspor'un topa sahip olma yüzdesi ikinci yarıda yüzde 70'lere çıkmıştı. Serdar Gürler'in kaçırdığı ya da Rahmanovic'in vuramadığı toplardan biri gol olsa Galatasaray kazanamazdı. Sadece oyun başında Skubic ve kalecinin birlikte gelen hatasında yenen gol ve ardından sahada genel olarak başarılı bir Konyaspor var.