TFF 1. Lig’de Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi

Altınordu'da sakatlık yaşayan kaleci Ali Emre'nin ikinci yarıda yerini 16 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'e bırakmasıyla rakip peş peşe goller bularak kırmızı-lacivertlileri hezimete uğrattı. Maçın 22'nci dakikasında kurtarış yaptığı bir pozisyonda direğe çarpan kaleci Ali Emre'nin burnunun kırıldığı ve ilk yarıyı bu şekilde tamamladığı, belindeki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle de maça devam edemeği öğrenildi. İlk profesyonel maçında talihsizlik yaşayan genç eldiven Serhat'ı ise teknik heyet ve takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.