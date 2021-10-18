Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig'de Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi
Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:58

TFF 1. Lig'de Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi

DHA
TFF 1. Lig’de Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda eşine futbol sahalarında çok az rastlanacak maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu, 8 yıl sonra bir resmi müsabakada kalesinde 6 gol gördü. En son 30 Ekim 2013 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'ya 6-5 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, o tarihten sonra ilk kez yarım düzine gol yedi. Erzurum'da 45+2'nci dakikada bulduğu golle 2-0'lık üstünlük sağlayan İzmir temsilcisi, inanılmaz bir şekilde 45+5 ve 45+7'nci dakikalarda yediği gollerle soyunma odasına önde girme fırsatını kaçırdı.

Altınordu'da sakatlık yaşayan kaleci Ali Emre'nin ikinci yarıda yerini 16 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'e bırakmasıyla rakip peş peşe goller bularak kırmızı-lacivertlileri hezimete uğrattı. Maçın 22'nci dakikasında kurtarış yaptığı bir pozisyonda direğe çarpan kaleci Ali Emre'nin burnunun kırıldığı ve ilk yarıyı bu şekilde tamamladığı, belindeki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle de maça devam edemeği öğrenildi. İlk profesyonel maçında talihsizlik yaşayan genç eldiven Serhat'ı ise teknik heyet ve takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

8 YIL SONRA ALTINORDU 6 GOL YEDİ

En son 30 Ekim 2013 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'ya 6-5 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, o tarihten sonra ilk kez yarım düzine gol yedi. Erzurum'da 45+2'nci dakikada bulduğu golle 2-0'lık üstünlük sağlayan İzmir temsilcisi, inanılmaz bir şekilde 45+5 ve 45+7'nci dakikalarda yediği gollerle soyunma odasına önde girme fırsatını kaçırdı.

DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altınordu bu sezon deplasmanda oynadığı 5'inci maçında da galibiyet elde edemedi. Kırmızı-lacivertliler dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan elde etti. Deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan İzmir ekibi İstanbulspor, Gençlerbirliği, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilmekten kurtulamadı. Altınordu dış sahada kalesinde 15 gol görürken, 6 gol atabildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, herkes şaşkına döndü!
Son dakika haberleri. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası Pereira'ya şok sözler! 'Penaltı ve kırmızı kart...'
Son dakika haberi... Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika haberler: Sena Altan'ın son görüntüleri! 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından öldürülmüştü...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da annelere değil HDP'ye giden İmamoğlu'na tepki
SON DAKİKA | Kıdem tazminatında kritik bilgi: Bu şartlar olursa tazminat yanmaz
KYK burs başvurusu ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? GSB 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları başladı mı?
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta mı kapanıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Son dakika haberi: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig'de Altınordu 8 yıl sonra 6 gol yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA