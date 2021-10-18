Trabzonspor’u sırtlayan Bakasetas gol kralığında zirveye çıktı

EN İYİ BAŞLANGIÇ

2020-2021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sağladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza atan Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon 19, bu sezon ise 9 maç olmak üzere Süper Lig'de 28 müsabakada Trabzonspor'un formasını giyerek 13 gole imza atarken, 5 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun gol attığı 11 karşılaşmada Karadeniz ekibi 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.