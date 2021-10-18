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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 18.10.2021 11:50

Trabzonspor'u sırtlayan Bakasetas gol kralığında zirveye çıktı

İHA
Trabzonspor’u sırtlayan Bakasetas gol kralığında zirveye çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken, sahanın yıldızı attığı 2 golle Bakasetas oldu. Bu sezon bordo-mavili takımı adeta sırtlayan Yunan yıldız, derbi galibiyetinde de başrol oynadı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Bakasetas 2 gole imza attı. Namağlup yoluna devam eden Karadeniz ekibi liderlik koltuğuna otururken, Yunan oyuncu attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum hattına önemli katkı sağladı.

EN İYİ BAŞLANGIÇ
2020-2021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sağladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza atan Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon 19, bu sezon ise 9 maç olmak üzere Süper Lig'de 28 müsabakada Trabzonspor'un formasını giyerek 13 gole imza atarken, 5 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun gol attığı 11 karşılaşmada Karadeniz ekibi 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

BAKASETAS 21 PUANIN 20'SİNE DİREKT KATKI SAĞLADI
Trabzonspor, bu sezon Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. 28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden beri bordo-mavili takımın hücum hattında önemli işlere imza atarken, uzaktan bulduğu gollerle de dikkat çekti.

Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 9 maçın 5'inde golle tanıştı. 7 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 21 puanın 20'sine direkt katkı sağladı.

TAKIMI LİDER, KENDİSİ GOL KRALLIĞI KOLTUĞUNDA
Bakesatas, Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle bu sezonki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor kalesini 2 golle havalandıran yıldız oyuncu gol krallığında ilk sırada yer alırken, takımını da liderliğe taşıyan isimlerin başında geldi.

Gol krallığında iddiasını sürdüren Bakasetas'ı 6 golle Medipol Başakşehir'den Okaka ve 5 golle Fatih Karagümrük'ten Pesic ve Andrea Bertolacci takip etti.



Bakasetas'ın bu sezon Trabzonspor forması altında attığı goller ve yaptığı asistler şöyle:

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5 (1 gol)
Trabzonspor-Sivasspor: 2-1 (1 gol)
Giresunspor-Trabzonspor: 0-1 (1 asist)
Trabzonspor-Galatasaray: 2-2 (1 asist)
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1 (1 gol)
Trabzonspor-Alanyaspor: 1-1 (1 asist)
Kayserispor-Trabzonspor: 1-2 (2 gol)
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1 (2 gol)

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Trabzonspor'u sırtlayan Bakasetas gol kralığında zirveye çıktı
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