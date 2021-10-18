Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda ne var? 18 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:26

Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda ne var? 18 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı listesi

Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda ne var? 18 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı listesi

18 Ekim Pazartesi günü dizi, film ve programları içeren Tv yayın akışı programı ve listesi binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. Show, Kanal D, Atv, Star, Tv8, TRT1 gibi birçok kanal resmi sitesi üzerinden günlük programını izleyenleriyle paylaşıyor. Bu noktada akşam saatleriyle beraber “18 Ekim Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda ne var?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show, Kanal D, Atv, Star, Tv8, TRT1 Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var? Sorusunun yanıtı...

Show, Kanal D, Atv, Star, Tv8, TRT1 Tv yayın akışı her gün binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geliyor. Bugünü televizyon karşısında yayınlanan dizi, film ve programlarla geçirmek isteyenler bu noktada "18 Ekim Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda ne var?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Tv yayın akışı programı ve detaylar...

17 Ekim Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var, TV’de hangi diziler var? Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'
22.30 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
00.15 Yalancılar ve Mumları 'Dizi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş 'Türk Filmi'
22.30 Kocan Kadar Konuş 'Türk Filmi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI


15.15 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi'
02.50 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Tv yayın akışı ile bu akşam televizyonda ne var? 18 Ekim Pazartesi ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı listesi
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