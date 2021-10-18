Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 18 Ekim 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Ekim 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Ekim 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA YAP – YAPMA!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Uzun zamandır görüşme fırsatı yakalayamadığın bazı insanlar ile telefon görüşmesi yapabilirsin. Evde bulunan elektronik eşyaların sürekli bozulması canını sıkabilir.
Boğa: İş yerinde meydana gelen değişiklikler çalışma performansını etkileyebilir. Maddi anlamda düze çıkman, seni gereksiz harcamalara yönlendirebilir.
İkizler: Değişken ruh halini gizlemek için evinde kendi kendine kalmak isteyebilirsin. Gündelik hayatında yaşanan değişiklikler kaygılarını körükleyebilir.
Yengeç: Bir süredir vakit ayırmak istediğin aktivitelere yoğunlaşıyorsun. Kendin ile baş başa kalmanın en iyi olduğunu düşünebilirsin. Daha iyi yönetmek için yeni bir fırsatın olabileceğini düşünebilirsin.
Aslan: Baskın şekilde hareket edecek olman, bazı detayların gözünden kaçmasına yol açabilir. Duygusal anlamda yanlış kararlar almamak adına aceleci olmak istemeyeceksin.
Başak: Bugün kontrolün dışında gelişen olaylar canını sıkabilir ve seni radikal kararlar almaya itebilir. Hayatına müdahale ettiğini düşündüğün kişilere karşı sınırlarını net şekilde çizeceksin.
Terazi: Üzerine aldığın sorumlukların yoğunluğu kendini unutmana neden oluyor. Kendine vakit ayırmak için programını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.
Akrep: Özgün kimliğin ile ön plana çıkıyorsun. İletişim araçlarından her ne kadar uzaklaşmak istesen de iş hayatındaki yoğunluk buna müsaade etmeyebilir.
Yay: Bir süredir başlamak istediğin spora evinde egzersiz hareketlerin yaparak başlayacaksın. Haftanın ilk gününden ipleri sağlama almak isteyeceksin.
Oğlak: Detaylarla fazlaca vakit harcıyorsun. Merkür Retro'su hava burcunda yavaşlıyor. Kariyerinle ilgili yaşadığın olumsuzluklar rafa kalkacak.
Kova: İşlerinle ilgili kararları verirken kendinden emin hareket etmek isteyeceksin. Uzun zamandır görüşemediğin arkadaşların ile bir araya gelebilir, önemli konulara öncelik vereceksin.
Balık: Ayakları yere basarak hareket etmen, kendine duyduğun güvenin artmasını sağlıyor. Kendi işinin sahibi bir Balık burcuysan, ekibinin çalışma azmi seni gururlandıracak.
BU HAFTA YAP – YAPMA!
Gökyüzünün programı burçların davranışlarını etkiler. Bu hafta ise gökyüzünün programına göre Merkür Retro'su sona eriyor, Jüpiter Retro'su yine sona eriyor, bu iki gezegen olayının ardından da Dolunay meydana gelecek. Son olarak ise Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile haftayı tamamlayacağız.
Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmamız veya bulunmamamız gerekir. Haydi buyurun.
Koç burçları;
Boğa burçları;
İkizler burçları;
Yengeç burçları;
Aslan burçları;
Başak burçları;
Terazi burçları;
Akrep burçları;
Yay burçları;
Oğlak burçları;
Kova burçları;
Balık burçları;