Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 18 Ekim 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

BU HAFTA YAP – YAPMA!

Gökyüzünün programı burçların davranışlarını etkiler. Bu hafta ise gökyüzünün programına göre Merkür Retro'su sona eriyor, Jüpiter Retro'su yine sona eriyor, bu iki gezegen olayının ardından da Dolunay meydana gelecek. Son olarak ise Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile haftayı tamamlayacağız.

Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmamız veya bulunmamamız gerekir. Haydi buyurun.

Koç burçları;

Arkadaşlarının tavsiyelerine kulak ver

Aileni göz ardı etme

Boğa burçları;

Gündeminde olan konuları erteleme

Geçmiş konuları gündeme getirme

İkizler burçları;

Yeni bir ev ya da araba almayı istiyorsan harekete geç

Estetik yaptırmak için aceleci olma

Yengeç burçları;

Çevrenle olan ilişkilerinde dikkatli ol

Çekimser kaldığın konularda karar vermek için acele etme

Aslan burçları;

Eksiklerini tamamlamak için harekete geç

İşleri gözünde büyütme

Başak burçları;

Kendine daha fazla zaman ayır

Her düşündüğünün doğru olmadığının farkına var

Terazi burçları;

Ufak detayları göz ardı etme

Evinle ilgili düzenlemeleri erteleme

Akrep burçları;

Teknolojik cihazları yedeklemeyi unutma

Para konularını çok gündeme getirme

Yay burçları;

Farklı yemek tariflerini dene

Estetik yaptırmak için aceleci davranma

Oğlak burçları;

Saç stilinde değişiklik fikrini hayata geçir

Başkalarının düşüncelerini kendinden daha fazla önemseme

Kova burçları;

Haftalık planlarını erkenden tamamla

Evinde tadilat yaptırmayı düşünüyorsan için daha fazla bekleme

Balık burçları;