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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:16 Son Güncelleme: 18.10.2021 10:30

Volkan Demirel Muslera'ya sahip çıktı! Galatasaraylılara çağrı

Volkan Demirel Muslera’ya sahip çıktı! Galatasaraylılara çağrı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u Mohamed'in tek golüyle mağlup etti ve 3 puana uzandı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetinde önemli rol oynayan isimlerden biri de deneyimli kaleci Muslera oldu. Sezona çok kötü başlayan ancak son dönemde performansı yükselen Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray taraftarlarının eleştiri oklarına hedef olmuştu. Muslera'ya sahip çıkan Volkan Demirel, Galatasaraylılara çağrı yaptı.

Milli ara sonrası Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı yaşandı. Galatasaray sahasında ligin formda takımlarından Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, Mohamed'in 4. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Özellikle ikinci yarıda Konyaspor büyük baskı kurdu ancak deneyimli kaleci Muslera gole izin vermedi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Muslera'nın performansı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Sezona çok kötü başlayan, üst üste yediği hatalı gollerle sarı-kırmızılı takımın aldığı mağlubiyetlerde başrol oynayan Muslera, taraftarların da eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Kaleyi başka bir isme emanet etmenin vakti geldi diyen birçok Galatasaray taraftarı da vardı. Ancak Muslera'ya sahip çıkan kesim de bir hayli fazlaydı. Uruguaylı kaleci, son dönemde yakaladığı çıkışla eski günlerine dönmenin sinyallerini verdi.

Konyaspor galibiyetinde büyük pay sahibi olan Muslera'ya sahip çıkan isimlerden biri de Volkan Demirel oldu.

Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray bugün Muslera sayesinde üç puanı aldı." ifadelerini kullandı.

Taraftarların Muslera'ya sahip çıkması gerektiğini ifade eden Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama bugün olmasa sonuç farklı olurdu." şeklinde konuştu.

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Volkan Demirel Muslera'ya sahip çıktı! Galatasaraylılara çağrı
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