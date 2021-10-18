Zirveyi geri alacağız

Pereira, Trabzon karşısında yenilgiyi hak etmediklerini belirterek “Yapmamız gereken savaşarak yeniden liderliğe yükselmek” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Portekizli hoca, "Aslında 11'e 11 oynarken,üstün taraf bizdik. Ofansta rakibimizeçok fazla problem yarattık. Kırmızı kartı tartışmak istemiyorum ama şu bir gerçek ki, bu dakikadan sonra atak yapmak gerçekten çok zordu. Bu sonucu hak etmediğimizi düşünüyorum. Bundan sonra yapmamız gereken; savaşarak yeniden liderliğe yükselmek" ifadelerini kullandı.
Mesut etmedi!
MAÇTAN iki gün önce 33. yaşını kutlayan Mesut Özil, 3 maç aradan sonra Trabzon'da sahaya ilk 11'de ve kaptan olarak çıktı. Ancak performansı memnun etmedi. 75'te yerini Sosa'ya bırakan yıldız oyuncu bu dakikaya kadar 3 ikili mücadelenin hiçbirini alamadı. Hücumda bir şutu isabetliydi. 2 orta yaptı, sıfır isabet sağladı. Yüzde 87 de pas başarı ortalaması yakaladı.