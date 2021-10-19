Ajax’tan Dortmund’a 4 gollü hezimet! Haaland etkisiz kaldı...

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Ajax, Borussia Dortmund'u konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında göcde gösterisi yaptı.
Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Ajax 9 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.
3 MAÇTA 11 GOL!
Hollanda temsilcisi, 3 maç sonunda grupta 11 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Borussia Dortmund'un Norveçli süper yıldızı Erling Haaland bu maçta suskun kalırken etkisiz performansı dikkat çekti.
Grubun diğer maçında ise Sporting, deplasmanda Beşiktaş'ı 4-1 yenerek gruptaki ilk puanlarını aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2
Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3
Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0
Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5
Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1