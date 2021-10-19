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Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:55 Son Güncelleme: 20.10.2021 00:28

Ajax'tan Dortmund'a 4 gollü hezimet! Haaland etkisiz kaldı...

Ajax’tan Dortmund’a 4 gollü hezimet! Haaland etkisiz kaldı...

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı C Grubu 3. maçında Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek büyük bir hezimet yaşattı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri Tadic, Blind, Antony, ve Haller kaydetti. Alman ekibinde Norveçli yıldız Haaland'ın bu maçtaki etkisiz performası dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Ajax, Borussia Dortmund'u konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında göcde gösterisi yaptı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 11'de Tadic, 25'te Blind, 57'de Antony, ve 72'de Haller kaydetti.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Ajax 9 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.

3 MAÇTA 11 GOL!

Hollanda temsilcisi, 3 maç sonunda grupta 11 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Borussia Dortmund'un Norveçli süper yıldızı Erling Haaland bu maçta suskun kalırken etkisiz performansı dikkat çekti.

Grubun diğer maçında ise Sporting, deplasmanda Beşiktaş'ı 4-1 yenerek gruptaki ilk puanlarını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

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Ajax'tan Dortmund'a 4 gollü hezimet! Haaland etkisiz kaldı...
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