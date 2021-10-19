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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Alanyaspor gol oldu Kayserispor’a yağdı

Alanyaspor gol oldu Kayserispor’a yağdı
SÜPER Lig'in formda ancak son iki maçında beraberlikle yetinen ekibi Alanyaspor, evinde Kayseri'ye gol yağdırdı: 6-3. Sarı-kırmızılılar, 9'da Onur'un sağ çaprazdan attığı golle 1-0 öne geçti. 14'te Efecan gelişine vuruşuyla ağları sarsıp eşitliği getirdi. Ancak 1 dakika sonra Kayseri, Gavranovic ile tekrar üstünlüğü yakaladı. Bu golden sonra turuncu-yeşilliler karşı kalede baskıyı kurdu. 22'de Hosseini kendi ağlarını sarsarken, 45'te Davidson'un golü, Alanya'yı devre arasına 3-2 önde götürdü. 55'te Umut Güneş skoru 4-2'ye getirirken 77'de organize atakta Diedhiou, 79'da da Efecan'ın ortasında Davidson, klasını konuşturarak 6-2'yi buldu. 88'de Mustafa Pektemek skoru belirledi: 6-3.

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Alanyaspor gol oldu Kayserispor’a yağdı
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