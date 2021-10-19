Trabzonspor formasıyla bu sezon harika işlere imza atan Anastasios Bakasetas, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.
Fırtına'nın, Fenerbahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmaya dublesiyle damgasını vuran Yunan yıldız, takımını zirveye taşırken ligin de en golcü ismi olmayı başardı.
15 ligin baz alındığı değerlendirmede, 10 gollük (7 gol, 3 asist) verim sağlayan 'Çilingir' lakaplı oyuncu, 250 orta saha arasından İnter'den Nicolo Barella (1 gol, 6 asist) ve Bayern Münih'li Joshua Kimmich (3 gol, 4 asist) gibi yıldızları geride bırakıp adını zirveye yazdırdı.
Takımının aldığı 21 puanın 16'sına direkt etki eden Bakasetas, 7 golünün 6'sını sol ayağıyla, birini de kafasıyla filelerle buluşturdu. Ceza sahasından 4 gol bulan yıldız oyuncu, 3 kez de uzaktan kalecileri avladı.
FENERBAHÇE'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ!
Geçtiğimiz sezonun başında Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye ısrarla istediği Bakasetas, Alanyaspor ile Fenerbahçe anlaşamayınca kulübünde kalmıştı.
Sonrasında ise Trabzonspor devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Yunan yıldızı kadrosuna kattı.
AVRUPA'NIN EN İYİSİ TRABZONSPOR
Bu arada mağlup olmama serisini 21 karşılaşmaya çıkaran Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettiriyor...
Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde.
Bordo-Mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.
PERES'TEN KÖTÜ HABER
Öte yandan Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Nwakaeme için kulüpten açıklama geldi. Peres'in sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavi sürecinin başladığı ve bugünkü MR sonucuna göre durumunun belli olacağı belirtildi.