Balotelli’den Menemenspor’a ziyaret

Kardeşi Enock Barwuah ile hasret gideren ünlü golcünün TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un maçlarını takip ettiği öğrenildi. İzmir'de 1 gün kalan Balotelli'nin Adana'ya döndüğü ifade edildi.



Türkiye'de önce ağabeyinin oynadığı Adana ekibine transfer olup, ardından Menemen'e kiralanan, 1'inci Lig'de henüz forma şansı bulamayan Enock Barwuah'ın haftaya Karşıyaka ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alacağı belirtildi.