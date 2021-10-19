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Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:03 Son Güncelleme: 19.10.2021 08:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm bugün var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm bugün var mı?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni yapımı geçtiğimiz sezonda da zirvedeki yerini korumuştu. Şimdilerde birçok yapım ekranlara geri dönerken “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor, başladı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Yepyeni oyuncularıyla sezona bomba bir giriş yapmaya hazırlanan dizinin izleyenleri fragmanı bekleyişe geçti. Peki, EDHO yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. ATV'nin sevilen dizisi EDHO yeni bölüm tarihi henüz yayıncı kuruluş tarafından açıklanmazken öte yandan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. İşte konuya dair tüm gelişmeler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm bugün var mı?
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