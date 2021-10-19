Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO 200. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:23

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO 200. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO 200. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm fragmanı ile heyecanla bekleniyor. Aksiyonun hız kesmediği yapımın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken bu kapsamda “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200. Yeni bölümü merakla beklenirken kısa zamanda dizinin ekranlara dönmesi bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Atv'nin sevilen ve aksiyonu bol dizisi bilindiği üzere Haziran ayında ekranlara ara vermişti. Uzun soluklu yapımın sevenleri diğer dizilerin ekranlara geri dönmesiyle bekleyişe geçti. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte EDHO 200. Yeni bölüm fragmanına dair son dakika gelişmeleri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika haberleri... Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu güncel personel alımı bilgileri
Özdemir Bayraktar'a veda... O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
Son dakika haberler: Galatasaray maçı için flaş sözler "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO 200. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA