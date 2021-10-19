Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO 200. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Atv'nin sevilen ve aksiyonu bol dizisi bilindiği üzere Haziran ayında ekranlara ara vermişti. Uzun soluklu yapımın sevenleri diğer dizilerin ekranlara geri dönmesiyle bekleyişe geçti. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte EDHO 200. Yeni bölüm fragmanına dair son dakika gelişmeleri...
EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.