Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Galatasaray'ın Moskova deplasmanında ise Avusturya hakem Lechner düdük çalacak.
Son Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Perşembe akşamı evinde Belçika temsilcisi Royal Antwerb'i konuk edecek. Bu karşılaşmayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.
MOSKOVA - GALATASARAY MAÇINA AVUSTURYALI HAKEM
Galatasaray ise Lokomotiv Moskova deplasmanında kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.