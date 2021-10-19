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Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:56 Son Güncelleme: 20.10.2021 00:27

Fransa'da Lionel Messi şov! PSG'yi golleriyle sırtladı

Fransa’da Lionel Messi şov! PSG’yi golleriyle sırtladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında PSG ile Leipzig Fransa'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi PSG, 2-1 geriye düştüğü maçı Messi'nin golleriyle 3-2 kazanmayı bildi. Fransızların diğer golü ise Mbappe'den geldi. Bu sonucun ardından PSG 7 puana çıkarken, Leipzig puansız son sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın heyecanı yaşanıyor. A Grubu'nda PSG ile Leipzig karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Fransız ekibinin 4 puanı bulunurken, Almanların puanı yoktu. Messi ve Mbappe'nin önderliğinde istediğini alan taraf PSG oldu.

9. dakikada Mbappe sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole cevap 28. dakikada Silva'dan geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda sahneye Messi çıktı. 57'de Almanlar Mukiele ile skoru 2-1'e getirdi. Oyuna ağırlığını koyan Messi, maçı çeviren isim oldu.

67. dakikada maçı 2-2'ye getiren Arjantinli süper yıldız, 74'te bu kez penaltıdan takımını öne geçirdi.

Manchester City'ye gol atan Messi, Leipzig ağlarını da 2 kez sarstı ve PSG ile Devler Ligi kariyerine iyi başladı.

3-2'lik galibiyetin ardından PSG puanını 7 yaptı. Leipzig ise puansız son sırada yer aldı.

Öte yandan grubun diğer maçında Manchester City, Club Brugge'ü 5-1 yendi ve 6 puana yükseldi. Belçika temsilcisinin 4 puanı bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

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Fransa'da Lionel Messi şov! PSG'yi golleriyle sırtladı
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