Fransa’da Lionel Messi şov! PSG’yi golleriyle sırtladı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın heyecanı yaşanıyor. A Grubu'nda PSG ile Leipzig karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Fransız ekibinin 4 puanı bulunurken, Almanların puanı yoktu. Messi ve Mbappe'nin önderliğinde istediğini alan taraf PSG oldu.
9. dakikada Mbappe sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole cevap 28. dakikada Silva'dan geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda sahneye Messi çıktı. 57'de Almanlar Mukiele ile skoru 2-1'e getirdi. Oyuna ağırlığını koyan Messi, maçı çeviren isim oldu.
67. dakikada maçı 2-2'ye getiren Arjantinli süper yıldız, 74'te bu kez penaltıdan takımını öne geçirdi.
Manchester City'ye gol atan Messi, Leipzig ağlarını da 2 kez sarstı ve PSG ile Devler Ligi kariyerine iyi başladı.
3-2'lik galibiyetin ardından PSG puanını 7 yaptı. Leipzig ise puansız son sırada yer aldı.
Öte yandan grubun diğer maçında Manchester City, Club Brugge'ü 5-1 yendi ve 6 puana yükseldi. Belçika temsilcisinin 4 puanı bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2
Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3
Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0
Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5
Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1