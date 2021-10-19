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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:40

Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluştu. En güzel ve başarılı tulumba yapan yarışmacı takım kaptanı oldu. Yirmi adet tulumba için kırk dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıktan sonra son altıyı açıkladı. Peki Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yanıtı…

Masterchef Türkiye tüm hızıyla sürüyor. MasterChef 93. yeni bölümde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yayınlanan yarışmada tulumba tatlısını en başarılı yapan isim mavi takım kaptanı olarak büyük avantaj elde etti. Peki Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim 2021 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. MasterChef jürisi, en iyi tulumba tatlısını istedi. Oyunu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Hasan. Kırmızı takım kaptanı olarak da Mert'i seçti.

18 EKİM MASTERCHEF TAKIMLARI

Kırmızı Takım

Mert - Kaptan

Eren

Emre

Burcu

Azize

Ateş

Pelin

Mavi Takım

Hasan - Kaptan

Sergen

Tahsin

Araz

Dilara

Safanur

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. Bu hafta on dört yarışmacı olduğu için iki takımda yedişer yarışmacı var. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi.

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Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
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