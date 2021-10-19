Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef Türkiye tüm hızıyla sürüyor. MasterChef 93. yeni bölümde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yayınlanan yarışmada tulumba tatlısını en başarılı yapan isim mavi takım kaptanı olarak büyük avantaj elde etti. Peki Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim 2021 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. MasterChef jürisi, en iyi tulumba tatlısını istedi. Oyunu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Hasan. Kırmızı takım kaptanı olarak da Mert'i seçti.
Kırmızı Takım
Mert - Kaptan
Eren
Emre
Burcu
Azize
Ateş
Pelin
Mavi Takım
Hasan - Kaptan
Sergen
Tahsin
Araz
Dilara
Safanur
Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. Bu hafta on dört yarışmacı olduğu için iki takımda yedişer yarışmacı var. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi.