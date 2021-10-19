Masterchef yeni takımlar nasıl oldu? 18 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. Bu hafta on dört yarışmacı olduğu için iki takımda yedişer yarışmacı var. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi.