Min-Jae Kim'den kırmızı kart açıklaması! "Futbolu bilen insanlar..."

"TÜRKİYE'DE BÖYLE DENEYİMLERİMİZ OLMAK ZORUNDA"



"Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda. Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü."