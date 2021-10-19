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Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:08 Son Güncelleme: 19.10.2021 18:12

Min-Jae Kim'den kırmızı kart açıklaması! "Futbolu bilen insanlar..."

Min-Jae Kim’den kırmızı kart açıklaması! Futbolu bilen insanlar...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, derbide deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve liderliği rakibine kaptırdı. Sarı-laciverlilerde karşılaşmanın 23. dakikasında kırmızı kart gören Min-Jae Kim, "Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, derbide deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-laciverlilerde karşılaşmanın 23. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Güney Koreli stoper Min-Jae Kim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşılaşmasında arka arkaya iki kartla oyun dışı bırakıldın, buna dair ne söylemek istersin? sorusuna Min-Jae Kim;

"FUTBOLU BİLEN İNSANLAR..."

"Erken kart görmem benim için süpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE DENEYİMLERİMİZ OLMAK ZORUNDA"

"Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda. Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü."

"TARAFTARIMIZ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız! Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz.

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Min-Jae Kim'den kırmızı kart açıklaması! "Futbolu bilen insanlar..."
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