Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 19.10.2021 07:58

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma olmak üzere düzenlenen On Numara sonuçları açıklandı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Büyük ikramiye ise 496 bin 653 TL olarak belirtilirken bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar.

On Numara sonuçları ile 18 Ekim kazandıran numaralar belli oldu. Pazartesi ve Cuma günleri haftada iki kez olmak üzere düzenlenen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On Numara sonuçları.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 EKİM 2021 PAZARTESİ

Kazandıran numaralar; 2-4-12-27-28-32-37-39-41-46-48-49-52-56-58-63-64-65-66-71-73-75 olarak açıklandı.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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