On Numara sonuçları ile 18 Ekim kazandıran numaralar belli oldu. Pazartesi ve Cuma günleri haftada iki kez olmak üzere düzenlenen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği Milli Piyango Online ile 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On Numara sonuçları.