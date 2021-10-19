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Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:03

Son dakika: Beşiktaş'a konuk olan Sporting Lizbon İstanbul'da maç kazanamadı! İlginç detay...

Son dakika: Beşiktaş’a konuk olan Sporting Lizbon İstanbul’da maç kazanamadı! İlginç detay...

Son dakika Beşiktaş haberleri! Siyah beyazlı takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Evinde Sporting'i ağırlayacak Beşiktaş, kritik maçta rakibini mağlup etmek için varını yoğunu sahaya yansıtacak. Sporting'in Türkiye karnesi hiç iyi değil. Maç öncesinde dikkat çeken bir istatistik söz konusu...

Sporting Lizbon, daha önce Türkiye'de oynadığı 4 maçın hiçbirinde kazanamadı. Sporting Lizbon, daha önce Türkiye'de oynadığı dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı. 1993/94 sezonunda Kocaelispor ile karşılaşan Portekiz ekibi sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılmıştı.

2003/04 sezonunda Gençlerbirliği ile Ankara'da 1-1 berabere kalan Sporting, 2015/16 sezonunda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN TARİHİ SPORTİNG ZAFERİ!

27 Şubat 2020'de kendi sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan Başakşehir, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Martin Skrtel, Aleksic ve Visca kaydetmişti.

Portekiz'deki maçı 3-1 kaybeden Başakşehir, İstanbul'daki karşılaşmanın normal süresini 3-1 önde kapatmıştı. 119. dakikada sahneye çıkan Edin Visca penaltıdan topu ağlara göndererek durumu 4-1 yapmıştı.

Sporting'in tek golünü ise 68. dakikada Luciano Vietto atmıştı.

Beşiktaş, bu istatistiğe karşı bu akşam evinde ağırladığı Sporting'i mağlup etmek istiyor.

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Son dakika: Beşiktaş'a konuk olan Sporting Lizbon İstanbul'da maç kazanamadı! İlginç detay...
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