Son dakika: Beşiktaş’a konuk olan Sporting Lizbon İstanbul’da maç kazanamadı! İlginç detay...

2003/04 sezonunda Gençlerbirliği ile Ankara'da 1-1 berabere kalan Sporting, 2015/16 sezonunda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.
BAŞAKŞEHİR'DEN TARİHİ SPORTİNG ZAFERİ!
27 Şubat 2020'de kendi sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan Başakşehir, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Martin Skrtel, Aleksic ve Visca kaydetmişti.
Portekiz'deki maçı 3-1 kaybeden Başakşehir, İstanbul'daki karşılaşmanın normal süresini 3-1 önde kapatmıştı. 119. dakikada sahneye çıkan Edin Visca penaltıdan topu ağlara göndererek durumu 4-1 yapmıştı.
Sporting'in tek golünü ise 68. dakikada Luciano Vietto atmıştı.
Beşiktaş, bu istatistiğe karşı bu akşam evinde ağırladığı Sporting'i mağlup etmek istiyor.