Son dakika haberi: Kim Min Jae ve Altay Bayındır'a sert eleştiri! 'Fenerbahçe'nin saatli bombası...'

Belki de içten içe maçın berabere bitmesini istediği için görmedi, bilinçaltı "Görme" dediği için. Son dakikalarda bir aptal gol daha..

2-1.. O da yetmedi, gene bir aptal gol.. 3-1..

Şimdi, kalesi nerdeyse boş olmasına rağmen Fenerbahçe'yi, o sorumsuz saatli bomba "Kim"in nasıl yıktığına bakalım..