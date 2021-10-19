Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:04 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:24

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir...

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Trabzon'da liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alıp ligdeki Alanyaspor maçına odaklanma niyetinde. Arap sermayesinin satın aldığı Newcastle United, Fenerbahçe'nin genç yıldızına kancayı attı. 300 milyon pound bedelle devredilen Newcastle United'ın hedeflerinden biri de Fenerbahçe'den! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Premier Lig'de Manchester City gibi Arap sermayesine giren Newcastle United, kısa süre içinde takımın başında Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı getirmenin planlarını yapıyor. Devre arası transfer döneminde sükseli imzalar attırmayı planlayan Newcastle United, Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu!

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

SON DAKİKA: ARAP SERMAYESİNİN HEDEFİNDEKİ TÜRK! FENERBAHÇE...

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çeken Altay Bayındır, milli takıma da yükseldİ. Ocak ayını bekleyen Newcastle United'ın hedefinde Altay var.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Inter ve Ajax gibi takımların transfer hedefindeki Altay için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Newcastle United'ı Avrupa'nın dev kulüplerinden biri haline getirmeyi planlayan Prens Selman çalışmalara başladı.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

ALTAY BAYINDIR İÇİN OCAK'TA FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAKLAR!

Newcastle United'ın transfere büyük bir bütçe ayırması bekleniyor. Ocak'ta 60 milyon € transfer bütçesi olacak Newcastle United, asıl bombayı yaz sezonunda patlatacak.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Haber Global'in haberine göre Arap sermayesi sezon sonunda Altay Bayındır için ciddi bir teklif hazırlığı yapıyor.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Newcastle United, ilk 8 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. İngiliz kaleci Woodman, Slovak Dubravka ile yola devam eden Newcastle United, Altay Bayındır'ı transfer ederse milli oyuncu İngiliz ekibinin birinci kalecisi olacak.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Munir ve Uğurcan Çakır ile birlikte Süper Lig'in en az gol yiyen üç kalecisinden biri olan Altay Bayındır da yurt dışında forma giymek istiyor.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Fenerbahçe ile şampiyon olup Avrupa'ya transfer olma isteğini her fırsatta dile getiren Altay için Newcastle United'ın ne kadar bonservis teklifi yapacağı henüz belli değil.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında çıkan iddialarda, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'ın, Altay için Fenerbahçe ile temasa geçeceği ifade edilmişti.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON € İSTİYOR!

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Genç eldiven Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE!

Devre arası transfer döneminde değişim başlayacak. Listedeki ilk isimler ise; Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Coutinho. Premier Lig'den de birçok yıldız yakın takipte.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

ESPN'de yer alan habere göre Newcastle United, Juventus'un Fransız oyuncusu Adrien Rabiot'a talip oldu.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Juventus'ta mutlu olmadığı ifade edilen 26 yaşındaki orta sahanın da İngiltere'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe’nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe’nin kapısını çalabilir...

Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni ve Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek için girişimlere başlamaya hazırlanan Juventus'un, Rabiot'u satabileceği haberin detaylarında yer aldı.

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SON DAKİKA: Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir...
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