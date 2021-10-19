- Gamper Kupası'nda ıslıklanmak canını yaktı mı?

"Dürüst olmak gerekirse çok fazla. Bunun bu kulüpte başıma geleceğini hiç düşünmemiştim çünkü bu kulübü seviyorum. Her şeyi iyi olmak için yapıyorum. Sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdim ama sonuçta işimi yapıyorum ve bu benim için en önemli şey. Çok çalışıyorum ama insanlar bunu bilmiyor. Bana tepki gösterenlere en önemli şeyin kulüp olduğu söylemek isterim. Taraftarlar oyunculara yardım etmek zorunda. Islık çalmak işe yaramaz. İlk günden beri yapmaya çalıştığım gibi, kulüp için her şeyi vereceğim."