Barcelona'da istediği forma şansını bulamayan ve takımdan kopma noktasına gelen Fransız stoper Samuel Umtiti, Mundo Deportivo'ya çarpıcı bir röportaj verdi.
Bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan 27 yaşındaki oyuncunun adı sezon başında Beşiktaş ile anılıyordu.
2016'da Lyon'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilen Umtiti, Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'a mesaj gönderdi. İşte Umtiti'nin açıklamaları...
- Fiziksel durumun nasıl?
"Kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmana katılıyorum ve gerçekten oynamak istiyorum. Tekrar sahaya çıkacağım anı bekliyorum."
- Psikolojik olarak yedek kalınca nasıl hissediyorsun?
"Bu biraz zor. Sakatlık nedeniyle zor zamanlar yaşadım ama şimdi fiziksel olarak iyiyim. Mutluyum, tüm oyuncular gibi oynamak ve takıma yardım etmek istiyorum. Şimdilik sıkı çalışmaya devam etmeliyim."
- Hazırsan neden oynamıyorsun?
"Karar veren bir hoca var ve bunu kabul etmem gerekiyor. Oynamazsam diğerlerinden daha fazla antrenman yapmam ve bunu yapabilecek seviyede olduğumu göstermem gerekiyor. Son zamanlarda fiziksel olarak iyi olmadığım için tatil yapmadım ve çok çalıştım. Günde 2 idman yaptım. Vücudumun buna ihtiyacı vardı ve gerçek şu ki şimdi iyiyim. Oynadığım 2-3 hazırlık maçında iyiydim ama her gün iyi bir şekilde devam etmem ve antrenman yapmam gerektiğini biliyorum. Her gün antrenman yapabiliriz ama maç ritminden yoksunum. Bu yüzden oynamam gerekiyor."
- Takımda 6 stoper var, Koeman sence adil mi?
"Umarım öyledir. Gerçek şu ki, herkes çok sıkı çalıştığımı görüyor. İyi olduğumu göstermek için bir şans bekliyorum. Ondan forma isteyemem çünkü kararları koç verir ve bunu kabul etmek zorundayım. Ondan sözlü olarak forma istemem. Bunu sahada kanıtlamam gerekiyor."
- Durumun hakkında Koeman'la konuştun mu? Ne düşünüyorsun?
"Evet. Çünkü tatilden büyük bir hevesle geldim ve iyi görünüyordum. Koçun antrenmanda beni nasıl gördüğünü bilmek istedim."
- Barcelona'dan ayrılmak istiyor musun?
"Kendimi başka bir kulüpte oynarken görmüyorum. Bu imkansız. Burada oynayacak seviyeye sahip olduğumu göstermek istiyorum. En önemli şey geri dönüp herkese Samu'nun iyi olduğunu göstermek. Günde 2 kez antrenman yapıyorum. Ben bir işçiyim. Futbol benim hayatım, Barcelona benim hayatım. Sonunda herkesten daha çok çalışmak zorundayım. Konuşmadığım için insanlar hiçbir şey yapmadığımı, bütün gün kanepede yattığımı düşünüyorlar."
- Gamper Kupası'nda ıslıklanmak canını yaktı mı?
"Dürüst olmak gerekirse çok fazla. Bunun bu kulüpte başıma geleceğini hiç düşünmemiştim çünkü bu kulübü seviyorum. Her şeyi iyi olmak için yapıyorum. Sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdim ama sonuçta işimi yapıyorum ve bu benim için en önemli şey. Çok çalışıyorum ama insanlar bunu bilmiyor. Bana tepki gösterenlere en önemli şeyin kulüp olduğu söylemek isterim. Taraftarlar oyunculara yardım etmek zorunda. Islık çalmak işe yaramaz. İlk günden beri yapmaya çalıştığım gibi, kulüp için her şeyi vereceğim."
- Yedek kalmaya devam edersen Ocak ayında ayrılır mısın?
"Koeman ile hiçbir sorun yaşamadım. Benim gibi yedek kalan birçok oyuncu var. Oynamak için savaşmanız gerekiyor. Benim için şu an en önemli şey burada oynamak. Çünkü burası benim kulübüm, bu kulübü seviyorum. Burada başarılı olmak, oynamak, takım arkadaşlarımla, takımla kazanmak istiyorum. Kendimi burada görüyorum, oynamak için o anı bekliyorum."
- Lyon ve Manchester United'dan teklif aldığın konuşuldu...
"Evet birkaç takımdan daha teklif aldığım doğru. Onlara Barcelona'yı sevdiğimi ve bu kulüpte başarılı olmak için ayrılmayacağımı söyledim."