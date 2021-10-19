Trabzonspor’a Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme’den kötü haber! Resmi açıklama...

TRABZONSPOR'DAN NWAKAEME AÇIKLAMASI!
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
EN AZ 2 HAFTA YOK!
Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu Nwakaeme'nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Başarılı oyuncu Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak.