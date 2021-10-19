Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme'den kötü haber! Resmi açıklama...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 15:48 Son Güncelleme: 19.10.2021 15:52

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme'den kötü haber! Resmi açıklama...

Trabzonspor’a Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme’den kötü haber! Resmi açıklama...

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Nwakaeme'nin sol kasığında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Nwakaeme'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı da belli oldu.

Cumartesi akşamı İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek lider Trabzonspor'da sakat oyuncuların durumu yavaş yavaş netleşiyor. Nwakaeme'nin sağlık durumu hakkında da beklenen açıklama geldi. Buna göre Nijeryalı oyuncunun sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıklandı.

TRABZONSPOR'DAN NWAKAEME AÇIKLAMASI!

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

EN AZ 2 HAFTA YOK!

Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu Nwakaeme'nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Başarılı oyuncu Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak.

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Trabzonspor'a Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme'den kötü haber! Resmi açıklama...
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