19 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu? Dünkü reytinglerde birinci kim?

Televizyon izleyicileri, haftalık olarak takip ettikleri dizi ve programların reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Yapımların kaç kişi tarafından izlendiğini ve en çok hangi dizinin ilgi çektiğini araştıran diziseverler, "Dünün reyting sıralaması belli oldu mu?" sorusuyla 19 Ekim Salı reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dünkü reytinglerde birinci kim oldu sorusunun yanıtı haberimizde. İşte dünün dizi sıralaması!
19 Ekim Salı gününün reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1. Masumlar Apartmanı TRT 1
2. Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV
3. Esra Erol'da ATV
4. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber FOX TV
6. Hava Durumu KANAL D
7. MasterChef Türkiye TV8
8. ATV Ana Haber ATV
9. Çakallarla Dans 5 ATV
10. Show Ana Haber SHOW TV
AB REYTİNG SONUÇLARI
1. Masumlar Apartmanı TRT 1
2. Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV
3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber FOX TV
4. MasterChef Türkiye TV8
5. Evlilik Hakkında Her Şey (ÖZET) FOX TV
6. Masumlar Apartmanı (ÖZET) TRT 1
7. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8. Hava Durumu KANAL D
9. Esra Erol'da ATV
10. ATV Ana Haber ATV