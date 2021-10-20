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Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:40

19 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu? Dünkü reytinglerde birinci kim?

19 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu? Dünkü reytinglerde birinci kim?

Bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren Salı reytingleri TV izleyicisinin araştırmaları arasına girdi. 19 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla incelenen sıralama binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen Ada Masalı, Masumlar Apartmanı, MasterChef, İçimizden Biri gibi yapımların sıralamadaki yeri de “Dünkü reytinglerde birinci kim?” sorusuyla inceleniyor. Dünün reyting sıralaması belli oldu mu? İşte 19 Ekim Salı reytingleri ile son durum!

Televizyon izleyicileri, haftalık olarak takip ettikleri dizi ve programların reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Yapımların kaç kişi tarafından izlendiğini ve en çok hangi dizinin ilgi çektiğini araştıran diziseverler, "Dünün reyting sıralaması belli oldu mu?" sorusuyla 19 Ekim Salı reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dünkü reytinglerde birinci kim oldu sorusunun yanıtı haberimizde. İşte dünün dizi sıralaması!

19 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ekim Salı gününün reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. Masumlar Apartmanı TRT 1

2. Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV

3. Esra Erol'da ATV

4. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

5. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber FOX TV

6. Hava Durumu KANAL D

7. MasterChef Türkiye TV8

8. ATV Ana Haber ATV

9. Çakallarla Dans 5 ATV

10. Show Ana Haber SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. Masumlar Apartmanı TRT 1

2. Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV

3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber FOX TV

4. MasterChef Türkiye TV8

5. Evlilik Hakkında Her Şey (ÖZET) FOX TV

6. Masumlar Apartmanı (ÖZET) TRT 1

7. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

8. Hava Durumu KANAL D

9. Esra Erol'da ATV

10. ATV Ana Haber ATV

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19 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu? Dünkü reytinglerde birinci kim?
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