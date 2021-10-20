19 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu? Dünkü reytinglerde birinci kim?

Televizyon izleyicileri, haftalık olarak takip ettikleri dizi ve programların reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Yapımların kaç kişi tarafından izlendiğini ve en çok hangi dizinin ilgi çektiğini araştıran diziseverler, "Dünün reyting sıralaması belli oldu mu?" sorusuyla 19 Ekim Salı reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dünkü reytinglerde birinci kim oldu sorusunun yanıtı haberimizde. İşte dünün dizi sıralaması!

19 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ekim Salı gününün reyting sonuçları saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.