Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:54 Son Güncelleme: 20.10.2021 12:54

Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!

Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!

Chelsea Malmö maçı için geri sayım başladı. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak "Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçları Exxen isimli dijital yayın platformu üzerinden naklen yayınlanıyor. Peki, Chelsea Malmö maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Chelsea Malmö karşısında sahaya çıkacak. Bugün gerçekleşecek olan zorlu mücadele binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Exxen TV üzerinden yayınlanacak olan maçı izlemek, skor takibi yapmak isteyen vatadaşlar bu noktada "Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

CHELSEA - MALMÖ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea - Malmö Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Chelsea - Malmö Münih Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Lille – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Lille – Sevilla maçı yayın kanalı ve saati!

20 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

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Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!
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