Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Chelsea Malmö karşısında sahaya çıkacak. Bugün gerçekleşecek olan zorlu mücadele binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Exxen TV üzerinden yayınlanacak olan maçı izlemek, skor takibi yapmak isteyen vatadaşlar bu noktada "Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
CHELSEA - MALMÖ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea - Malmö Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
Chelsea - Malmö Münih Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
20 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI
19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)