Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Chelsea Malmö karşısında sahaya çıkacak. Bugün gerçekleşecek olan zorlu mücadele binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Exxen TV üzerinden yayınlanacak olan maçı izlemek, skor takibi yapmak isteyen vatadaşlar bu noktada "Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Chelsea Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...