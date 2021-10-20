"EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtları, 19 Ekim Salı bugün araştırılan önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Dizinin hayranları yeni sezon yayın tarihi için gelecek resmi açıklamayı beklerken bilindiği üzere pek çok dizi yayın hayatına Eylül ayında başlamıştı. Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte "EDHO ne zaman?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon hakkında son gelişmeler.
EDHO NE ZAMAN?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayının sonu veya Kasım ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
19 EKİM 2021 ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?
EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.