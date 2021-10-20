Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova yorumu! "Avrupa'da Ocak ayını görürüz..."

"Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Biz onları yeniyoruz, onla bizi yeniyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Bu sene aşağı yukarı oynacağımız takımlarda hoca değilşikliği olacak. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz."

"KAZANIRSAK AVRUPA'DA OCAK AYINI GÖRÜRÜZ"

Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızda da Avrupa Ligi'nde oynadığınızda da farklı oluyor. Bazı değişiklikler, bazı küçük değişiklikler olabilir. Yarın kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz.