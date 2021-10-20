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Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:45 Son Güncelleme: 20.10.2021 19:29

Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova yorumu! "Avrupa'da Ocak ayını görürüz..."

Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova yorumu! Avrupa’da Ocak ayını görürüz...

Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, yarın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızda da Avrupa Ligi'nde oynadığınızda da farklı oluyor. Bazı değişiklikler, bazı küçük değişiklikler olabilir. Yarın kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz" dedi.

Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında lider Galatasaray, yarın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Alpaslan Öztürk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"OYUN ANLAYIŞIMIZ AYNEN DEVAM EDECEK"

"Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacaktır ama büyük bir değişiklik kimse bekelemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman çok başarılı olduğumuz zmana oluyor, bazı zamanlar hatalarımız oluyor. Yeni Alman hocamız da bizim için aynı şeyi söylemiş. Oyun anlayışımız aynen devam edecek."

"Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Biz onları yeniyoruz, onla bizi yeniyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Bu sene aşağı yukarı oynacağımız takımlarda hoca değilşikliği olacak. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz."

"KAZANIRSAK AVRUPA'DA OCAK AYINI GÖRÜRÜZ"

Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızda da Avrupa Ligi'nde oynadığınızda da farklı oluyor. Bazı değişiklikler, bazı küçük değişiklikler olabilir. Yarın kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz.

"BİZ NEDEN 10'DA OYNUYORUZ?"

Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçkimseyi kaybetmeye niyetimiz yok. Fazla eksiğimiz yok. Sadece Arda ve Sacha eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak da atletik performans ekibimize de teşekkür etmek gerekiyor. 3 güne 4 güne bir maç, seyahatlar... Spartak Moskova bugün 5 buçukta oynuyor. Biz neden 10'da oynuyoruz?

"MOSTAFA İYİ GİDİYOR MEMNUNUM"

Onları kazanmak çok kolay olmadı. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da gollerine devam ediyor. Oynadıkça daha da iyi olacağını düşünüyorum. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor. Moral bozukluğu yaşamadan devam etmeleri de hoşuma gidiyor. Mostafa iyi gidiyor memnunum.

"BURAYA LİDER GELDİK, LİDER DÖNMEK İSTİYORUZ"

Alpaslan Öztürk: Buraya lider olarak geldik, lider dönmek istiyoruz. Hocam sağ olsun forma şansı veriyor. Performansımdan memnunum. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih Terim'le çalıştığım için mutluyum. Lokomotiv takımının lider oyuncusu ya da oyuncuları bizi çok ilgilendirmiyor. İyi bi rakip Lokomotiv. Avrupa deneyimleri olan bir ekip. Seyircilere keyif vereceğiz inşallah.

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Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova yorumu! "Avrupa'da Ocak ayını görürüz..."
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