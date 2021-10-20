ABD Merkez Bankası'nın yapacağı toplantının ardından Ekim ayı faiz kararları duyurulacak. Tüm dünyanın yakından takip ettiği toplantıda alınacak kararlar, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Uluslararası piyasaların incelediği bu toplantı ülkemizde de FED toplantısı ne zaman, Ekim ayının kaçında sorularıyla yankı uyandırıyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Powell faiz açıklaması tarihi ve toplantı tarihleri haberimizde.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.
SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?
Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.