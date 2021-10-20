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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Florya’da transfer zirvesi

Florya’da transfer zirvesi

Başkan Burak Elmas, pazartesi günü Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim ile buluştu. İkili, takımın durumunu ve ara transfer dönemini masaya yatırdı

Genel Kurul nedeniyle Konyaspor maçına gelemeyen G.Saray Başkanı Burak Elmas, pazartesi günü Florya'nın yolunu tuttu. Teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret eden Elmas, tesiste hocasıyla baş başa 1 saat görüştü. Mini zirvede takımın genel durumu, sözleşmesi uzatılmaya çalışılan Kerem Aktürkoğlu ve ara transferde izlenecek strateji hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Elmas, Terim'in listesindeki isimleri ocak ayında takıma kazandırmaya çalışacak. Elmas-Terim ikilisi akşam da birlikte bir özel davete katıldı ve samimi görüntüler verdi.

LOKOMOTİV MAÇINA TAKTİK HAZIR
Avrupa Ligi'nde 4 puanla lider durumdaki G.Saray, yarın Moskova'da oynayacağı Lokomotiv karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da Fatih Terim yönetimindeki idman çift kale taktik antrenman ile tamamlandı.

ELMAS DERBİYLE DÖNÜYOR
PFDK, sezon başında kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımı ve resmi sitesindeki açıklamalarından dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası vermişti. Milli arada cezası son bulan Elmas, Genel Kurul'la aynı güne denk geldiği için Konyaspor maçına gidemedi. Elmas pazartesi akşamı Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak derbide protokol tribününde yerini alacak.

ASLAN'A AVUSTURYALI HAKEM
G.SARAY'IN Lokomotiv Moskova ile TSİ 22.00'de oynayacağı karşılaşmanın hakemi Avusturyalı Harald Lechner oldu. 39 yaşındaki hakem daha önce Beşiktaş'ın iki, F.Bahçe ve Trabzon'un birer maçını yönetmişti. F.Bahçe'nin Royal Antwerp ile Kadıköy'de 19.45'te yapacağı karşılaşmada ise Rus Sergei Ivanov düdük çalacak.

CEBELİTARIK MAÇI BAŞAKŞEHİR'DE
A Milli Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'de oynayacağı Cebelitarık maçının stadı açıklandı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de grubun 0 puanla son sırasında bulunan rakibi ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Millilerimiz 15 puanla grubunda 3. durumda. Lider Hollanda'nın 19, ikinci sıradaki Norveç'in de 17 puanı bulunuyor.

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Florya’da transfer zirvesi
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