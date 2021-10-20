Galatasaray’da transfer görüşmesi! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pazartesi günü Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, takımın durumunu ve ara transfer dönemindeki planlamayı konuştu.
Genel Kurul nedeniyle Konyaspor maçına gelemeyen G.Saray Başkanı Burak Elmas, pazartesi günü Florya'nın yolunu tuttu. Teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret eden Elmas, tesiste hocasıyla baş başa 1 saat görüştü.
Mini zirvede takımın genel durumu, sözleşmesi uzatılmaya çalışılan Kerem Aktürkoğlu ve ara transferde izlenecek strateji hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Elmas, Terim'in listesindeki isimleri ocak ayında takıma kazandırmaya çalışacak. Elmas-Terim ikilisi akşam da birlikte bir özel davete katıldı ve samimi görüntüler verdi.
Transferin son gününde takıma katılan Gustavo Assunçao ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
LOKOMOTİV MAÇINA TAKTİK HAZIR
Avrupa Ligi'nde 4 puanla lider durumdaki G.Saray, yarın Moskova'da oynayacağı Lokomotiv karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da Fatih Terim yönetimindeki idman çift kale taktik antrenman ile tamamlandı.
BURAK ELMAS DERBİYLE DÖNÜYOR
PFDK, sezon başında kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımı ve resmi sitesindeki açıklamalarından dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası vermişti. Milli arada cezası son bulan Elmas, Genel Kurul'la aynı güne denk geldiği için Konyaspor maçına gidemedi. Elmas pazartesi akşamı Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak derbide protokol tribününde yerini alacak.