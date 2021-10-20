Messi PSG’ye galibiyeti getirdi! Mbappe’den Messi itirafı...

"MESSİ BANA PENALTIYI ATMAMI SÖYLEDİ"

RMC Sport'a konuşan Mbappe'den Messi itirafı geldi. Mbappe, "Bu gece iyiydik. Sakatlığı olan Neymar da geri dönecek. Üçümüz sahada iyi olmalıyız. Takımdaki diğer oyunculara ek olarak, daha fazla verim sağlamak için hücumda bu üçlüye ihtiyacımız var. Messi ile oynamak kolaydır. Penaltıya gelince... Messi yanıma gelerek bana penaltıyı atmamı söyledi ama ne yazık ki penaltıyı kaçırdım."