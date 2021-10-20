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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:37 Son Güncelleme: 20.10.2021 09:51

Messi PSG'ye galibiyeti getirdi! Mbappe'den Messi itirafı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Messi PSG’ye galibiyeti getirdi! Mbappe’den Messi itirafı...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında heyecan dün başladı. A Grubu'nda Messi'li PSG, evinde Leipzig'i konuk etti. Messi'nin iki gol attığı maçı PSG, 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmasını bildi. Mbappe son dakikada penaltı kaçırdı. İşte Mbappe'den Lionel Messi itirafı...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla birlikte başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, 3. maçında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu ve 3 maçı da kaybetmiş oldu.

PSG'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Neymar'dan yoksun olarak sahaya çıkan PSG, evinde Alman temsilcisi Leipzig'i konuk etti. Maçın 9. dakikasında Mbappe ile 1-0 öne geçen PSG, 28. ve 57. dakikada Andre Silva ve Mukiele'nin gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü.

MESSİ SAHNEYE ÇIKTI

2-1 geriye düşen PSG baskısını arttırdı ve 67. ve 74. dakikalarda yeni yıldızı Lionel Messi'nin attığı 2 golle 3-2 öne geçti. 90+4. dakikada penaltı kazanan PSG'de Mbappe penaltı vuruşundan yararlanamadı.

"MESSİ BANA PENALTIYI ATMAMI SÖYLEDİ"

RMC Sport'a konuşan Mbappe'den Messi itirafı geldi. Mbappe, "Bu gece iyiydik. Sakatlığı olan Neymar da geri dönecek. Üçümüz sahada iyi olmalıyız. Takımdaki diğer oyunculara ek olarak, daha fazla verim sağlamak için hücumda bu üçlüye ihtiyacımız var. Messi ile oynamak kolaydır. Penaltıya gelince... Messi yanıma gelerek bana penaltıyı atmamı söyledi ama ne yazık ki penaltıyı kaçırdım."

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Messi PSG'ye galibiyeti getirdi! Mbappe'den Messi itirafı...
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