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Giriş Tarihi: 20.10.2021 22:07 Son Güncelleme: 20.10.2021 22:20

Son dakika: Felipe Melo, Galatasaray'a geri mi dönüyor? Brezilya'dan bomba iddia

Son dakika: Felipe Melo, Galatasaray’a geri mi dönüyor? Brezilya’dan bomba iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo için Brezilya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 38 yaşındaki yıldız orta saha, Sarı-kırmızılılar'a geri dönebilir. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Felipe Melo, Galatasaray'a geri mi dönüyor? Brezilya basınına göre, Sarı-kırmızılıların 38 yaşındaki tecrübeli yıldızın kariyerini Galatasaray'da bırakması için harekete geçtiği açıklandı.

Brezilya'nın en çok okunan haber sitelerinden olan UOL'deki habere göre; Galatasaray, eski oyuncusu Felipe Melo'nun kariyerini Sarı-kırmızılılar'da sonlandırması için bir teklifte bulunacak.

Haberde, Brezilya ekiplerinden Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki oyuncuya teklif ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

Aralık 2021'de Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki yıldıza Galatasaray, 1.5 yıllık teklif yapacağı belirtildi.

2017'de Palmeiras'a transfer olan Melo, sözleşme uzatmak isteyen Brezilya ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Brezilya ekibi ise 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Öte yandan Felipe Melo ile Arjantin'in Boca Juniors takımı da ilgileniyor.

2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Sarı Kırmızılılar ile 8 kupa kazandı.

Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonuluğu yaşayan Brezilyalı yıldız, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok seviliyor.

Melo, geçen sezon Palmeiras tüm kulvarlarda formasıyla 39 maça çıktı.

38 yaşındak Brezilyalı orta saha, Galatasaray kariyerinde ise 154 maçta 18 gol attı ve 12 asist kaydetti.

Melo, 22 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'nda ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Son dakika: Felipe Melo, Galatasaray'a geri mi dönüyor? Brezilya'dan bomba iddia
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