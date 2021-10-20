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Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:07 Son Güncelleme: 20.10.2021 08:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na Lyon'dan şok teklif! Transferde Mesut Özil detayı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na Lyon’dan şok teklif! Transferde Mesut Özil detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sözleşme uzatmak istediği Kerem Aktürkoğlu'na Fransız devi Lyon kanca attı. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldıza zam yapıp yüksek serbest kalma bedeli koymayı planlarken Lyon ise Kerem'e şok bir teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Muslera'dan sonra bu sezon Galatasaray'ın en çok forma giyen ismi olan Kerem Aktürkoğlu artık A Milli Takım'ın da bankosu...

Alman kulüpleri tarafından uzun süredir takip edilen Kerem, Fransızlar'ın da radarına takıldı ve genç oyuncuyla Lyon ciddi biçimde ilgileniyor.

Ocak ayında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılan Lyon'un Kerem'den bir isteği olduğu ortaya çıktı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Fransız kulübü, Kerem'in sözleşmesine koyulacak olası 15 milyon Euro ve üzeri serbest kalma maddesinden çekiniyor.

Galatasaray yönetimi ise görüşmelere başladığı ve ücretini 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkarmayı planladığı Kerem'in sözleşmesine Cicaldau'da olduğu gibi serbest kalma maddesi koymak istiyor.

Devre arasından Lyon'un resmi teklif yapacağı Kerem Aktürkoğlu henüz son kararını vermedi.

Fransızlar, bu sezon Galatasaray'da 3 gol-3 asistle oynayan ve milli formayla Norveç'i boş geçmeyen Kerem'de ısrarcı.

MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ İLE ÇALIŞIYOR
Galatasaray arasında görüşmeler sürerken, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Erkan Söğüt temaslarını yürütüyor. Söğüt aynı zamanda Fenerbahçeli Mesut Özil'in de menajerliğini yapıyor.

LEVENT TÜZEMEN - KEREM'İ ATEŞE ATMAYIN!
Galatasaray yönetimi, yükselen performansından dolayı ödül olarak Kerem'in maaşını yükseltme kararı aldı. Ancak yönetimin, '15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini maalesef Kerem'in menajeri kabul etmiyormuş.

Oysa Galatasaray Kulübü, bonservis bedelini yüksek tutarak Kerem'in değerini de artırıyor. Olası bir transfer gerçekleştiğinde 15'in altındaki bir teklif konusunda da G.Saray yönetimi uzlaşmacı bir tavır sergiler.

Maalesef Kerem'in menajeri Erkan Söğüt kendi kuralları ile G.Saray'ı masaya oturtmaya çalışıyor. Kerem'in büyümesinde G.Saray'ın payının olduğunu bu menajer unutmamalı. Ayrıca Kerem, belki düşük maaş alıyor ama galibiyet ve maç başı primleri ile iyi para kazanıyor. Kerem'in menajeri kendi menfaati uğruna oyuncusunu ateşe atmamalı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na Lyon'dan şok teklif! Transferde Mesut Özil detayı...
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