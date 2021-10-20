Maalesef Kerem'in menajeri Erkan Söğüt kendi kuralları ile G.Saray'ı masaya oturtmaya çalışıyor. Kerem'in büyümesinde G.Saray'ın payının olduğunu bu menajer unutmamalı. Ayrıca Kerem, belki düşük maaş alıyor ama galibiyet ve maç başı primleri ile iyi para kazanıyor. Kerem'in menajeri kendi menfaati uğruna oyuncusunu ateşe atmamalı.