20 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye vaka – vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin güncel veriler "corona virüsü son dakika" başlığı altında ajanslara düşen haberlerle gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları şöyle;
VAKA SAYISI: 29 bin 760
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803
VAKA SAYISI: 30 bin 862
VEFAT SAYISI: 223
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352
VAKA SAYISI: 29 bin 240
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539
VAKA SAYISI: 24 bin 114
VEFAT SAYISI: 186
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 28 bin 537
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611
VAKA SAYISI: 30 bin 694
VEFAT SAYISI: 181
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513c