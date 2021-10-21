Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 20 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye vaka – vefat sayıları
Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:30 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:30

20 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye vaka – vefat sayıları

20 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye vaka – vefat sayıları

2020 yılının ilk aylarından bu yana yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandeminin Türkiye’de tespit edilen ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre dün koronavirüs testi yaptıranlardan 29 bin 760 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek “20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri ve tüm son dakika detayları.

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin güncel veriler "corona virüsü son dakika" başlığı altında ajanslara düşen haberlerle gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU VE GÜNCEL TÜRKİYE VAKA-VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları şöyle;

20 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 760

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803

19 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 862

VEFAT SAYISI: 223

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352




18 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 240

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 114

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403



16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 694

VEFAT SAYISI: 181

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513c

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20 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye vaka – vefat sayıları
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