20 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye vaka – vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin güncel veriler "corona virüsü son dakika" başlığı altında ajanslara düşen haberlerle gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU VE GÜNCEL TÜRKİYE VAKA-VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden 20 Ekim koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları şöyle;