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Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:37

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge düzenlemesi için atılacak adımları planladıklarını ve buna uygun çalışma programı hazırladıklarını bildirmişti. Memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge son dönemde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili geçtiğimiz günlerde Bakan Soylu açıklamada bulunmuştu. Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

VEDAT BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte Bilgin'in o açıklamaları;

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?
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