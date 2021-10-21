ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Varlık alımlarında ılımlı bir politika değişikliğinin faizin politikası hakkında doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağının yinelendiği tutanaklarda, oranlarının artırılması için gereken koşulların farklı olduğu ifade edildi. Küresel piyasaları yakından takip edenler "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ABD merkez bankası FED faiz kararına ilişkin tüm gelişmeler...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.
SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?
Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.