ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Varlık alımlarında ılımlı bir politika değişikliğinin faizin politikası hakkında doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağının yinelendiği tutanaklarda, oranlarının artırılması için gereken koşulların farklı olduğu ifade edildi. Küresel piyasaları yakından takip edenler "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ABD merkez bankası FED faiz kararına ilişkin tüm gelişmeler...