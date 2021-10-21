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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:31

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Küresel piyasaları yakından etkileyecek olan FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar bu noktada "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, yakında varlık alımlarının hızını azaltarak para politikasını normalleştirmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi. Peki, FED Toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Varlık alımlarında ılımlı bir politika değişikliğinin faizin politikası hakkında doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağının yinelendiği tutanaklarda, oranlarının artırılması için gereken koşulların farklı olduğu ifade edildi. Küresel piyasaları yakından takip edenler "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ABD merkez bankası FED faiz kararına ilişkin tüm gelişmeler...

FED toplantısı ne zaman, Ekim ayının kaçında? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Powell faiz açıklaması tarihi!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.

POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.

SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?

Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
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