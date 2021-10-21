Barcelona’ya 145 milyon euro’ya geldi bedava gidiyor! Newcastle United...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dönemde Barcelona'dan birçok yıldız ayrıldı. Griezzman ve Messi'nin ayrılığının ardından yüksek maaşlı bazı isimlerler vedalaşılması gündemde. Bu yıldızlardan biri de Dembele olabilir. Yaklaşık 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan Barcelona'ya imza atan Fransız futbolcu, tam olarak hayal kırıklığı yaşattı. Dembele'nin yeni adresi Newcastle United olacak gibi görünüyor. İşte detaylar...
Arap sermayesinin 350 milyon euro ödeyerek satın aldığı Newcastle United, futbol dünyasında iddialı bir konuma gelmek için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Transfer listesine birçok yıldızı dahil eden Ada temsilcisinin Barcelona'nın Fransız golcüsü Dembele'ye de talip olduğu belirtiliyor.
İspanyol devinin bonuslar dahil 145 milyon euro bonservis bedeli ödediği Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı.
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Dembele ile yeniden masaya oturmayı planlamayan Barça, böylece Fransız ismin maaşından da kurtulmuş olacak.
Goal'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi Newcastle ile Dembele'nin menajeri görüşmelere başladı.
24 yaşındaki golcü için yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 senelik kontrat üzerinden anlaşma sağlanması bekleniyor.