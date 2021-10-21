Barcelona’ya 145 milyon euro’ya geldi bedava gidiyor! Newcastle United...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dönemde Barcelona'dan birçok yıldız ayrıldı. Griezzman ve Messi'nin ayrılığının ardından yüksek maaşlı bazı isimlerler vedalaşılması gündemde. Bu yıldızlardan biri de Dembele olabilir. Yaklaşık 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan Barcelona'ya imza atan Fransız futbolcu, tam olarak hayal kırıklığı yaşattı. Dembele'nin yeni adresi Newcastle United olacak gibi görünüyor. İşte detaylar...