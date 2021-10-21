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Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:17 Son Güncelleme: 21.10.2021 16:21

Barcelona'ya 145 milyon euro'ya geldi bedava gidiyor! Newcastle United...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona’ya 145 milyon euro’ya geldi bedava gidiyor! Newcastle United...

Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United için her geçen gün yeni bir yıldızın ismi gündeme geliyor. Transfere yaklaşık 1 milyar dolar bütçe ayıracağı konuşulan İngiliz ekibi için bu kez de Barcelona'nın Fransız golcüsü Dembele'nin adı geçiyor. Haziran 2022'de kontratı bitecek olan 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalacağı ve Ada'nın yolunu tutacağı iddia ediliyor.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dönemde Barcelona'dan birçok yıldız ayrıldı. Griezzman ve Messi'nin ayrılığının ardından yüksek maaşlı bazı isimlerler vedalaşılması gündemde. Bu yıldızlardan biri de Dembele olabilir. Yaklaşık 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan Barcelona'ya imza atan Fransız futbolcu, tam olarak hayal kırıklığı yaşattı. Dembele'nin yeni adresi Newcastle United olacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Arap sermayesinin 350 milyon euro ödeyerek satın aldığı Newcastle United, futbol dünyasında iddialı bir konuma gelmek için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Transfer listesine birçok yıldızı dahil eden Ada temsilcisinin Barcelona'nın Fransız golcüsü Dembele'ye de talip olduğu belirtiliyor.

İspanyol devinin bonuslar dahil 145 milyon euro bonservis bedeli ödediği Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Dembele ile yeniden masaya oturmayı planlamayan Barça, böylece Fransız ismin maaşından da kurtulmuş olacak.

Goal'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi Newcastle ile Dembele'nin menajeri görüşmelere başladı.

24 yaşındaki golcü için yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 senelik kontrat üzerinden anlaşma sağlanması bekleniyor.

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Barcelona'ya 145 milyon euro'ya geldi bedava gidiyor! Newcastle United...
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