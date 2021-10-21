Bu hafta BİM'de stant mikser, granit wok tava, şef bıçak seti, pürmüz, şef önlüğü gibi aşçılık malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca kışa hazırlık için termal tayt, battaniye, fanlı ısıtıcı, oto kışlık bakım ürünleri, radyatör antifrizi ve benzeri ürünler de satışta olacak. Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde sorusuna yanıt veren 22 Ekim 2021 Cuma BİM aktüel kataloğu haberimizde. İşte BİM indirimli aktüel ürünler listesi!

22 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

İşte bu Cuma BİM marketlere gelecek ürünler: